Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что одно из потенциальных направлений, где Россия может начать новые атаки – это север Луганщины и Харьковщины.

Важно Оккупанты пытаются наступать на Угледар с двух сторон: какова цель врага

По его мнению, именно это направление выгодно России, чтобы попытаться "заблокировать" продвижение украинских войск в направлении Кременной, ведь они не могут затормозить и остановить наступление ВСУ или "оттеснить" нашу линию обороны.

Поэтому они могут это сделать с севера – сдвинуть фланг частично в Харьковской области, чтобы оттягивать наши Силы обороны туда. То есть фактически создать для нас еще одно направление, которое позволило бы оккупантам продвигаться в сторону Лимана,

– заявил Мусиенко.

Он считает, что это одно из направлений, которое Россия рассматривает, чтобы возобновить наступление.

Когда Россия может осуществить новое наступление

По словам военного эксперта, Россия будет бросать все возможное, чтобы попытаться начать наступление раньше, чем через полгода – год. "Ведь Украина тоже готовится, сейчас мы пытаемся получить наибольшее количество оружия, со временем это может быть авиация и дальнобойные ракеты", – сказал он.

Так что враг хочет сделать все, чтобы нас в этом (наступлении – 24 Канал) опередить, рассчитывая на то, что мы потратим большие силы на оборону и не сможем с новой западной техникой освободить наши территории,

– объяснил Мусиенко.

Он отмечает, что Россия надеется, что опередив ВСУ в наступлении, сможет двигаться активнее.

Мусиенко рассказал о возможном наступлении России: видео



Контрнаступление ВСУ в ответ на наступление России

Военный обозреватель заметил, что ВСУ свои контрнаступательные действия почти всегда развивали как ответ на наступления российских войск. К примеру:

так было, начиная от обороны Николаева, что позволило нам оттеснить противника,

так было на Харьковщине, когда враг нажимал на Славянск,

так было в районе Белогоровки, где враг наступал из Лисичанска, а затем мы отразили атаку.

Кроме того, у россиян есть пропагандистская цель. Мусиенко рассказал, что у пропагандистов снова начинается "победобесие" из-за Соледара, но каких-либо успехов они не достигнут.

ISW назвал ключевые этапы российского вторжения в Украину

В ISW вспомнили, что западные системы вооружения, в частности Javelin, помогли Украине победить натиск, хлынувший 24 февраля и отбросить российскую атаку на Киев до исходных точек.

По словам аналитиков, полномасштабное вторжение России в Украину можно разделить на три ключевых этапа :

инициативы оккупантов – с 24 февраля по 3 июля 2022 года – после временной оккупации Лисичанска в начале июля наступление российских оккупантов в ряде направлений достигло кульминации;

– после временной оккупации Лисичанска в начале июля наступление российских оккупантов в ряде направлений достигло кульминации; контрнаступление ВСУ – с августа до деоккупации Херсона 11 ноября . Тогда первое большое контрнаступление ВСУ началось 6 сентября в Харьковской области;

. Тогда первое большое контрнаступление ВСУ началось 6 сентября в Харьковской области; период позиционной войны – с тех пор Украина не смогла пойти в новое контрнаступление. Это позволило войне перейти в позиционную фазу. Этот этап позволил оккупантам вернуть себе тактическую инициативу.

Но в ISW добавляют, что схема поставок западной помощи сильно повлияла на ход войны.