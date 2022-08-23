россияне пока не собираются уходить с правого берега Херсонской области

Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что после первых ударов по Антоновскому мосту в Херсоне россияне провели ротацию.

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Они забрали с Херсонского направления всех принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях и вернули воевать на Донбасс. Туда же перебросили десантные войска, регулярные части российской армии и несколько батальонных тактических групп, которые прошли обучение.

Уходить с правого берега они не собираются. Пока их военно-политическая задача – сохранять правобережье за россией, поэтому сейчас они перебрасывают туда больше войск, чем отходят назад,

– констатировал военный эксперт.

Как оккупанты перебрасывают технику

Он пояснил, что оккупанты пытаются использовать для переброски техники, в том числе и поврежденные мосты. Это довольно трудно, так что россияне придумали еще и своеобразную переправу. В районе Антоновского моста они производят сцепки около 20 понтонных блоков.

"Получается длинная вытянутая баржа. Они подставляют 4 буксирных катера по углам, и таскают эту баржу с одного берега на другой", – рассказал Свитан.

При этом, перетаскивая технику, захватчики используют прикрытие гражданскими. По центру ставят тяжелую технику, а по бокам – машины мирных жителей. Они понимают, что с таким живым щитом бить по переправе никто не будет.

Эксперт считает, что, чтобы улучшить логистическую ситуацию, россияне могут подогнать воинские части, которые возводят понтонные мосты. Однако, такая переправа будет очень хорошей целью для удара. Чтобы разрушить ее, хватит одного снаряда, который попадет в любую точку моста в районе центра.

Следовательно, существенно увеличить количество переброски сил и средств оккупантам все же не удастся. Наиболее рабочим вариантом для них остается таскать сцепки по Днепру.

Пока наша авиация несколько раз не зайдет и не отработает эти сцепки, когда там не будет гражданских. После этого, я думаю, у них прекратится тяга к таким делам,

– подытожил Свитан.

Роман Свитан рассказал о положении оккупантов в Херсонской области: смотрите видео



Напомним, что 22 августа в ОК "Юг" подтвердили новый удар по Антоновскому мосту. Очевидцы сообщали, что там было около 10 прилетов. По словам депутата Херсонского облсовета и военного ТРО Сергея Хланя, в момент удара по мосту двигалась колонна автомобилей российской армии с боеприпасами.