росіяни поки не збираються йти з правого берега Херсонщини

Про це 24 каналу розказав полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Він зауважив, що після перших ударів по Антонівському мосту у Херсоні, росіяни провели ротацію.

Зверніть увагу росіяни хочуть посунути українські війська від Херсона: що із цього вийде

Вони забрали з Херсонського напрямку усіх примусово мобілізованих на тимчасово окупованих територіях та повернули їх воювати на Донбас. Натомість туди перекинули десантні війська, регулярні частини російської армії та кілька батальйонних тактичних груп, які пройшли навчання.

Йти з правого берега вони не збираються. Наразі їхня військово-політична задача – зберігати правобережжя за росією, тому зараз вони перекидають туди більше військ, аніж відходять назад,

– констатував військовий експерт.

Як окупанти перекидають техніку

Він пояснив, що окупанти намагаються використовувати для перекидання техніки зокрема й пошкоджені мости. Це досить важко, тож росіяни вигадали ще й своєрідну переправу. В районі Антонівського мосту вони проводять зчіпки близько 20 понтонних блоків.

"Виходить довга витягнута баржа. Вони підставляють 4 буксирних катери по кутах, і тягають цю баржу з одного берега на інший", – розповів Світан.

При цьому, перетягуючи техніку, загарбники використовують прикриваються цивільними. По центру ставлять важку техніку, а по боках – машини мирних жителів. Вони розуміють, що з таким "живим щитом" бити по переправі ніхто не буде.

Експерт вважає, що, щоб покращити логістичну ситуацію, росіяни можуть підігнати військові частини, які наводять понтонні мости. Однак така переправа буде дуже хорошою ціллю для удару. Аби зруйнувати його, вистачить одного снаряду, що влучить у будь-яку точку цього мосту в районі центру.

Відтак, суттєво збільшити кількість перекидання сил та засобів окупантам все ж не вдасться. Найбільш робочим варіантом для них залишається тягати зчіпки по Дніпру.

Поки наша авіація кілька разів не зайде та не відпрацює ці зчіпки, коли там не буде цивільних. Після цього, я думаю, у них припиниться тяга до таких справ,

– підсумував Світан.

Роман Світан розповів про становище окупантів на Херсонщині: дивіться відео



Нагадаємо, що 22 серпня в ОК "Південь" підтвердили новий удар по Антонівському мосту. Очевидці повідомляли, що там було близько 10 "прильотів". За словами депутата Херсонської облради та військового ТрО Сергія Хланя, у момент удару мостом рухалася колона автомобілів російської армії з боєприпасами.