Зеленский отметил, что в Украине уже 6 дней наблюдается усиление россиян на Юге в Запорожской области, а также на Востоке.
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Зеленский рассказал об активности оккупантов
"На некоторых направлениях они могут использовать больше людей и соответственно будет больше трупов", – сказал президент. Он подчеркнул, что для украинских сил крайне важно быть готовыми к возможной волне атак.
Всё зависит от нашей оборонной силы. Все зависит от того, насколько мы сможем их удержать,
– заявил Зеленский.
Он рассказал, что россияне идут вперед на Востоке и теряют очень много людей. "Это просто чрезвычайное количество. Им это безразлично. То есть они не считают своих людей. Это факт", – сказал глава государства.
Президент отметил, что Украина считает потери России, но точных цифр не имеет.
"С их стороны потерь гораздо больше. Но из того, что мы уже видели и посчитали, с их стороны тысячи погибших", – заявил Зеленский и добавил, что россияне продолжают бросать солдат.
Украина и Россия готовятся к боям
- Эксперты и политики заявляют, что скоро может наступить решающая фаза в войне Украины с Россией. Ожидается, что весной возобновятся интенсивные боевые действия, а Россия пойдет в новое большое наступление.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце 2022 года заявлял, что Россия готовит 200 тысяч военных для нового наступления. Залужный также заявлял, что оккупанты могут пойти в наступление с любого направления.
- При этом главнокомандующий ВСУ назвал количество оружия, которое ему нужно, чтобы отбросить захватчиков на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года. В частности, он заявил, что ему нужно 300 танков.
- С конца 2022 года западные партнеры начали увеличивать военную помощь Украине к рекордным показателям. Так, уже известно, что наши воины получат современные танки от Германии, Британии и США.
- На Западе готовят Украину не только к наступлению России, но и к будущему контрнаступлению наших сил.