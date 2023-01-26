Зеленский отметил, что в Украине уже 6 дней наблюдается усиление россиян на Юге в Запорожской области, а также на Востоке.

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Зеленский рассказал об активности оккупантов

"На некоторых направлениях они могут использовать больше людей и соответственно будет больше трупов", – сказал президент. Он подчеркнул, что для украинских сил крайне важно быть готовыми к возможной волне атак.

Всё зависит от нашей оборонной силы. Все зависит от того, насколько мы сможем их удержать,

– заявил Зеленский.

Он рассказал, что россияне идут вперед на Востоке и теряют очень много людей. "Это просто чрезвычайное количество. Им это безразлично. То есть они не считают своих людей. Это факт", – сказал глава государства.

Президент отметил, что Украина считает потери России, но точных цифр не имеет.

"С их стороны потерь гораздо больше. Но из того, что мы уже видели и посчитали, с их стороны тысячи погибших", – заявил Зеленский и добавил, что россияне продолжают бросать солдат.

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