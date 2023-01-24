Информацию о попытках наступления путинских солдат на этом направлении также подтверждали в Генштабе. Собственно, эту операцию пытались провести оккупанты на протяжении последних 72 часов – то есть последних 3 дней.

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Зачем Кремль лжет об успехах

В этой истории с провальным наступлением россиян на Запорожье уже не удивляет то, что "вторая армия мира" в очередной раз показала свою небоеспособность. Самое забавное то, что кремлевские чиновники зачем-то продолжают врать о том, что якобы удалось достичь каких-то "результатов" в войне против нашего государства.

Российские войска не достигли никаких подтвержденных территориальных достижений в Запорожской области, несмотря на постоянные заявления российского оккупационного чиновника,

– констатировали в ISW.

Отметим, что неизвестно о каком именно представителе оккупационных властей идет речь. Однако аналитики сказали, что это высокопоставленное должностное лицо вбрасывает в инфопространство сообщения о тактических успехах России в Запорожской области, чтобы отвлечь внимание россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.

Обратите внимание! Эксперты подчеркнули, что Кремлю не удается профессионализировать свою армию. Попытки "реформ" вызывают лишь критику среди сторонников новых российских параллельных военных структур, в частности частных военных кампаний.

Что происходит на линии столкновения