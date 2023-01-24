На утро 24 января угроза авиационных и ракетных ударов остается высокой по всей территории нашего государства. В то же время на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне пытаются наступать, но несут бешеные потери.
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Что происходит на фронте
Как отмечают в Генштабе, в Купянском направлении противник также безрезультатно наступает, однако все атаки отбивают украинские защитники. А вот на Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях путинские солдаты обороняются.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области,
– констатировали в ВСУ.
Кроме того, там рассказали, какие города и села пострадали от вражеских обстрелов за минувшие сутки.
- На Волынском, Полесском, Северском да Слобожанском направлениях – без существенных изменений. Собственно, наступательных группировок враг не сформировал, однако он не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Атак со всего спектра артиллерии подверглись районы таких населенных пунктов: Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиловка, Казачье, Сопич, Кучеровка. Погибли гражданские жители. Студенок, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфин Сумской области; а также Гурьев Казачок, Стрелка, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области.
- На Купянском направлении оккупанты атаковали районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области.
- На Лиманском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.
- На Бахмутском направлении огневого поражения от вражеской артиллерии, танков и минометов получили районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Донецк, Майорск.
- На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении путинские солдаты совершили обстрелы из танков, артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.
- На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов, в частности: Камышеваха на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.
- На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз обстрелы из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Херсону.
Что происходит на линии столкновения: смотрите карту
Кроме того, известно, что за последние 10 дней, в отдельных населенных пунктах Луганской области, существенно уменьшилось количество личного состава врага.
Также в Генштабе отметили, что в горячие точки кремлевское командование отправляет в большинстве своем неопытных мобиков, в то время, когда профессиональные военные остаются в тылу.
К этой теме напомним, что недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что указ об объявлении президентом России мобилизации все еще действует, несмотря на предыдущие заявления Кремля.