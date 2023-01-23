Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, враг постоянно меняет акценты на линиях разграничения.

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Чего хочет достичь враг

Петр Черник подчеркнул, что для России все же ключевым остается Донбасс.

"Не забываем, что эта война и началась с признания тех же недореспублик", – пояснил он.

По его словам, Путин приказал выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей еще в 2022 году. Поскольку цель не была достигнута, то своих намерений россияне пока не покидают. Диктатор приказал полностью захватить Донбасс до марта.

Удастся ли противнику полноценно организовать по-настоящему крупную контрнаступательную операцию на данных участках? На мой взгляд, для этого пока не вижу в первую очередь технического потенциала,

– заметил военный эксперт.

Однако не следует забывать о человеческом потенциале врага, который достаточно велик.

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Поражения россиян на фронте

Петр Черник рассказал, что ситуация на фронте для кафиров не очень оптимистичная. В частности, они не могут взять Бахмут, что является важной точкой.

"Она очень серьезна для них в огневом контроле Дебальцевского железнодорожного полотна. Всего-навсего 42 километра, а HIMARS работают на 84 километра", – подчеркнул он.

По словам военного эксперта, поэтому у россиян происходят определенные изменения.

Они смещают акценты стратегического поражения под Бахмутом.

– подчеркнул он.

По его мнению, причина заключается в том, что россиянам нужно показывать хоть минимальные успехи на фронте, потому что пропаганду никто не отменял, а она у них на высоком уровне.

Ситуация на фронте: коротко