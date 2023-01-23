Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, ворог постійно змінює акценти на лініях розмежування.
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Чого хоче досягнути ворог
Петро Черник наголосив, що для Росії все ж ключовим залишається Донбас.
"Не забуваємо, що ця війна й почалася з визнання тих самих недореспублік", – пояснив він.
За його словами, Путін віддав наказ вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей ще у 2022 році. Оскільки мета не була досягнута, то своїх намірів росіяни поки що не полишають. Диктатор наказав повністю захопити Донбас до березня.
Чи вдасться противнику повноцінно організувати по-справжньому велику контрнаступальну операцію на даних ділянках? На мій погляд, для цього поки що не бачу у першу чергу технічного потенціалу,
– зауважив військовий експерт.
Проте не слід забувати про людський потенціал ворога, який є доволі великим.
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Поразки росіян на фронті
Петро Черник розповів, що ситуація на фронті для окупантів не дуже оптимістична. Зокрема, вони не можуть взяти Бахмут, що є важливою точкою.
"Вона дуже серйозна для них у вогневому контролі Дебальцевського залізничного полотна. Всього-на-всього 42 кілометри, а HIMARS працюють на 84 кілометри", – наголосив він.
За словами військового експерта, через це у росіян відбуваються певні зміни.
Вони зміщують акценти стратегічної поразки під Бахмутом,
– підкреслив він.
На його думку, причиною є те, що росіянам треба показувати хоч якісь мінімальні успіхи на фронті, тому що пропаганду ніхто не скасовував, а вона в них на високому рівні.
Ситуація на фронті: коротко
- Сили оборони України стримують наступ окупантів на 4 напрямках. Найгарячіша ситуація на Донбасі, де точаться запеклі бої.
- Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Однак успіху ворог там не має.
- Крім того, росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках загарбники обороняються.
- Росія кидає в бій нові сили та продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Тільки за минулу добу Сили оборони України знищили ще 720 російських окупантів.