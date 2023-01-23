Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, ворог постійно змінює акценти на лініях розмежування.

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Чого хоче досягнути ворог

Петро Черник наголосив, що для Росії все ж ключовим залишається Донбас.

"Не забуваємо, що ця війна й почалася з визнання тих самих недореспублік", – пояснив він.

За його словами, Путін віддав наказ вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей ще у 2022 році. Оскільки мета не була досягнута, то своїх намірів росіяни поки що не полишають. Диктатор наказав повністю захопити Донбас до березня.

Чи вдасться противнику повноцінно організувати по-справжньому велику контрнаступальну операцію на даних ділянках? На мій погляд, для цього поки що не бачу у першу чергу технічного потенціалу,

– зауважив військовий експерт.

Проте не слід забувати про людський потенціал ворога, який є доволі великим.

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Поразки росіян на фронті

Петро Черник розповів, що ситуація на фронті для окупантів не дуже оптимістична. Зокрема, вони не можуть взяти Бахмут, що є важливою точкою.

"Вона дуже серйозна для них у вогневому контролі Дебальцевського залізничного полотна. Всього-на-всього 42 кілометри, а HIMARS працюють на 84 кілометри", – наголосив він.

За словами військового експерта, через це у росіян відбуваються певні зміни.

Вони зміщують акценти стратегічної поразки під Бахмутом,

– підкреслив він.

На його думку, причиною є те, що росіянам треба показувати хоч якісь мінімальні успіхи на фронті, тому що пропаганду ніхто не скасовував, а вона в них на високому рівні.

Ситуація на фронті: коротко