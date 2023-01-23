Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. За його словами, затяжна війна вигідна перш за все очільнику Кремля Владіміру Путіну.
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Путін має плани закріпитися в містах України
Опозиціонер вважає, що Путіну потрібна війна не такої інтенсивності, як зараз. Він має плани закріпитися у декількох містах України, а потім затягнути конфлікт. Так він зможе досягти певних цілей:
- по-перше, війна виснажує всіх її учасників;
- по-друге, під час війни можна досить легко придушувати протести всередині країни, розправлятися з опонентами, вводити цензуру.
"Це ще й дуже зручний спосіб керувати державою", – вважає Гудков.
Підтримка Путіна знижується
На його думку, єдина проблема, яка заважає Путіну це зробити, – росіяни, які вже дуже втомились від цієї війни. Не важливо з яких причин: хтось не підтримував її з самого початку, а хтось був одурманений пропагандою.
Він мав би підтримку у частини громадян, якби був "бліцкриг" в Україні, "за 3 дні взятий Київ", не було б втрат,
– припустив опозиційний політик.
Проте, за його словами, коли гинуть люди, коли знижується рівень життя всередині країни, підтримка потихеньку падає – це зараз і відбувається.
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Розкол "еліт" призведе до політичних змін в Росії
Він зазначив, що з одного боку затягування війни вигідно для очільника Кремля, а з іншого це може призвести до внутрішнього політичного кризиса, який може спровокувати дуже сильне невдоволення всередині Росії.
"А у випадку воєнної поразки таке невдоволення стане паливом для політичних змін, якщо відбудеться розкол "еліт", – наголосив Дмитро Гудков.
Що відбувається в Росії: важливе
- Американський інститут вивчення війни наголошує, що в Росії з'явився "простір для критики" Владіміра Путіна. Євгеній Пригожин останнім часом не тільки критикує міноборони Росії, але й дозволяє собі прямі атаки на адміністрацію Путіна.
- Існують певні ознаки, що в оточенні російського диктатора Владіміра Путіна може статися внутрішній переворот. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що пропутінську еліту насторожило зростання впливу власника ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина.
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