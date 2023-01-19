Критики влади в Росії не були б такими впливовими, якби за ними не стояли російські спецслужби. Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Адже зараз в країні-агресорці відбувається війна ФСБ проти військових.

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Спецслужби намагаються перекласти відповідальність

На його думку, саме ФСБ підтримує Пригожина і Кадирова в протистоянні з Сєргєєм Шойгу і міноборони.

Так завжди відбувалось в Росії. Та й взагалі у світі силовики ніколи між собою не товаришують,

– наголосив він.

Рибачук зазначив, що спецслужби, розуміючи, що справа може дійти до поразки у війні, намагаються перекласти відповідальність.

"На певному етапі війни міністерство оборони та взагалі військові переконували Путіна, що поразка бліцкригу була викликана тим, що фсбшники провалили підготовку. Вони мали б створити в Україні таку атмосферу, де б їх зустрічали з квітами і хлібом, а зустріли з "Джавелінами" та іншою зброєю", – підкреслив він.

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Система вибере когось схожого на Путіна

За його словами, Росія – фсбшна країна, в ній приблизно 70% посадовців на різних ділянках влади – вихідці зі спецслужб.

Тому це величезна впливова сила, яка пов'язана з ресурсами. Напевно, ми стаємо свідками боротьби павуків у банці. І це є в наших інтересах,

– зауважив він.

Рибачук наголосив, що світу потрібно розуміти: не слід очікувати, що після Путіна Росію очолить якийсь ліберал чи демократ.

"Система, яка наскрізь контролюється ФСБ, вибере когось схожого", – мовить він.

Тому, на думку співрозмовника, слова Володимира Зеленського стосовно Путіна, що він "не знає з ким розмовляє", це дуже точна метафора. Адже Путін втрачає реальний вплив і "простір для критики" довкола нього розширюється. Він не може не розуміти тих загроз.

За його словами, поки росіяни йдуть, як вівці на убій, "патамушта надо", поки російське суспільство не повстане, говорити про зміну системи дуже складно.

"Ознак цього немає, не дивлячись на те, що їхня нова мобілізація закінчиться тим, що ми їх тут перемелемо, як перемололи вже понад 100 тисяч", – зазначив Олег Рибачук.

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