Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни заявляють, що призначення Герасимова має військовий і політичний сенс. З одного боку, це спроба покращити російське командування та контроль для вирішальних військових дій у 2023 році.

До теми Ротація "паркетних" генералів в Росії: як зміниться ситуація на фронті

Зміни в Росії мають військовий і політичний підтекст

З іншого боку, це політичний крок, спрямований на зміцнення російського міноборони проти критики, зокрема власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.

В ISW заявляють, що Герасимов може командувати "великим наступом" Росії у 2023 та ставлять під сумнів шанси росіяни досягти успіху.

Призначення Герасимова, ймовірно, має на меті підтримати намічені рішучі військові зусилля Росії у 2023 році, ймовірно, відновлення російських наступальних операцій,

– йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що поточні зусилля Росії щодо формування збройних сил, ймовірно, спрямовані на підтримку подальших наступальних операцій.

В ISW додають, що Герасимов, який схвалив провальний військовий план Росії у лютому 2022 року, навряд чи почне зараз чинити опір Путіну. Експерти припускають, що Путін може усвідомити загрозу подальших українських контрнаступальних операцій у 2023 році та розрахувати, що Герасимов зміцнить російські сили проти цих ймовірних атак.

Піднесення Герасимова і над Суровікіним, фаворитом Пригожина і угруповання силовиків, також, цілком імовірно, було частково політичним рішенням відновити першість міноборони Росії у російській боротьбі за владу. Аналітики нагадують про альянс Суровікіна й Пригожина, які протистояли Герасимову та міноборони Росії.

В Інституті вивчення війни намагаються зрозуміти, чому Путін неоднозначно понизив Суровікіна в посаді на користь Герасимова.

Підвищення Герасимова, ймовірно, частково є політичним кроком, спрямованим на ослаблення впливу угруповання силовиків, які загалом виступають проти міноборони, та сигналом для Пригожина та інших осіб, щоб вони зменшили свою критику міноборони,

– наголосили в ISW.

Путін призначив Герасимова головою Об'єднаних сил