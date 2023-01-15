Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він впевнений, що Пригожин має амбіції – піти в політику.

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Політична історія Пригожина

За його словами, Пригожин зараз володіє серйозними медійним потенціалом.

Його методика "обробки" суспільної думки ефективніша, ніж методика державних російських ЗМІ. Також він керує приватною військовою компанією, має близько 50 тисяч військових. І там не лише піхота, а й бронетехніка та авіація,

– наголосив Яковенко.

До того ж, як зазначив опозиціонер, Пригожин володіє немалими фінансами, він "сидить" на бюджеті Міноборони, тож не бідний.

На його думку, зараз Пригожин створює по всій країні "центри ПВК", вже навіть губернатори до нього їдуть на навчання, тож це явно політична історія.

Я думаю, що він готується до різних варіантів розвитку подій, і якщо Путіну після неминучої поразки вдасться зберегти владу і будуть вибори, то Пригожин буде забирати собі шматок політичного впливу,

– вважає Яковенко.

Він наголосив, що якщо після поразки путінська Росія дасть тріщину і піде “смута”, то в такому випадку Пригожин буде брати участь у цій мафіозній війні. "Тобто ця імперіалістична війна переросте у війну мафіозних кланів, і Пригожин готовий до участі в цьому", – додав опозиціонер.

Тобто, за словами журналіста, Пригожин дивиться крізь Путіна. "Зараз Пригожин намагається з ним домовитися та отримати підтримку, бо не витримує прямого зіткнення з Міноборони Росії", – пояснив Яковенко.

Але він водночас дивиться і за плечі Путіна, розраховуючи на те, що він збереже життя, вплив і готується до якогось існування у післяпутінському світі. І всі ці "центри ПВК" – це як політичний бренд,

– заявив Яковенко.

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На його думку, звісно, можливий і інший розвиток подій – при якому вагнерівців можуть знищити самі росіяни на фронті. "Але не знаю, що скільки це дозволять зробити Шойгу та Герасімов", – додав він

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