Таку думку 24 каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, очільник Кремля намагається демонструвати це упродовж останніх кількох тижнів.

До речі Лукашенко міг "продати" Путіну вторгнення, тепер Росія має три плани для наступу, – Давидюк

Путін хотів показати, що живий

Рибачук порівняв цей випадок з часами керівництва Леоніда Брежнєва, якого охорона "носила на руках", а потім з'явився Михайло Горбачов, який міг самостійно ходити. Радянські люди тоді були дуже вражені, що виявляється генсек СРСР може ходити своїми двома.

Для них важливо показати, що Путін живий і кудись виїжджає, бо це ціла подія. Він там навіть зупинився на ніч,

– розповів голова аналітично-адвокаційної організації.

Він також додав, що всі інші версії щодо мети особистого візиту очільника Кремля до Білорусі паралельно заслуговують на увагу.

Рибачук пояснив, навіщо Путін особисто прилетів до Білорусі: дивіться відео

Росія може й сама вкидати теорії щодо візиту Путіна

Досі Алєксандр Лукашенко уникав будь-яких спроб Росії напряму втягнути Білорусь у війну проти нашої держави. На думку Рибачука, якщо білоруський фронт і відкриється, то буде не проти України, а проти Росії та Лукашенка. Адже у нас поширені давні партизанські традиції.

Крім того, існує версія начебто Путін хоче використати Лукашенка, щоб той напав на НАТО. Утім, за словами очільника аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", це занадто складна комбінація.

"Загалом це дало підставу показати багато картинок та, знову ж, живого Путіна, "нарізати" багато теорій. Я думаю, що дуже багато теорій просто вкидаються в інформаційний простір, щоб підійняти значущість", – підкреслив Рибачук.

Візит Путіна до Білорусі: що відомо