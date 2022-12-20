Такое мнение 24 каналу высказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, глава Кремля пытается демонстрировать это в течение последних нескольких недель.
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Путин хотел показать, что жив
Рыбачук сравнил этот случай с временами руководства Леонида Брежнева, которого охрана "носила на руках", а затем появился Михаил Горбачев, который мог самостоятельно ходить. Советские люди тогда были очень поражены, что, оказывается, генсек СССР может ходить на своих двоих.
Для них важно показать, что Путин жив и куда-то выезжает, потому что это событие. Он там даже остановился на ночь,
– рассказал глава аналитико-адвокационной организации.
Он также добавил, что все другие версии по поводу цели личного визита главы Кремля в Беларусь параллельно заслуживают внимания.
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Россия может и сама вбрасывать теории относительно визита Путина
До сих пор Александр Лукашенко избегал любых попыток России напрямую втянуть Беларусь в войну против нашего государства. По мнению Рыбачука, если белорусский фронт и откроется, будет не против Украины, а против России и Лукашенко. У нас ведь распространены давние партизанские традиции.
Кроме того, существует версия якобы Путин хочет использовать Лукашенко, чтобы тот напал на НАТО. Впрочем, по словам главы аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий", это слишком сложная комбинация.
"В целом это дало основание показать много картинок и, опять же, живого Путина, "нарезать" много теорий. Я думаю, что очень многие теории просто вбрасываются в информационное пространство, чтобы поднять значимость", – подчеркнул Рыбачук.
Визит Путина в Беларусь: что известно
- 19 декабря глава Кремля впервые за 3 года посетил Минск с важной целью. По словам самопровозглашенного президента Беларуси, у них с Путиным было несколько вопросов, которые необходимо было обсудить в личном порядке.
- Переговоры проходили в широком формате. Присутствовали также другие чиновники, в том числе министры обороны обеих стран. По словам Путина, переговоры были "очень результативными". Кроме того, он отметил, что Беларусь и Россия продолжат совместные военные учения.
- На протяжении всей встречи Лукашенко без устали пел дифирамбы Путину и сказал, что Беларусь будет продолжать укреплять отношения с Россией. Кроме того, он заявил, якобы во время визита они создали базу для какого-то "будущего рывка".
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на новость о том, что Путин с Лукашенко встретились в Минске. Он отметил, о чем бы ни договорилась Россия с Беларусью, украинская разведка со временем будет об этом знать.