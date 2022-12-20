Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что вопрос участия Беларуси в войне – это была единственная цель, с которой Путин приехал в Лукашенко.

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Лукашенко "продал" Путину вторжение

По его словам, когда два диктатора встречаются и начинают встречу с цветов и поцелуев, то это 100 процентов означает, что будут говорить о войне. "Если анализировать пресс-конференцию глав России и Беларуси после встречи, то там не было ни слова о войне. Путин вообще говорил об экономике", – отметил Давидюк.

Но, по словам политолога, здесь есть два важных момента:

первое – Лукашенко сказал, что люди оценят те решения, которые они сделали,

второе – что они отдали долг.

Здесь вопрос – с каких денег они отдали долг, где они их заработали, ведь они под санкциями, экономика – стоит. Значит, он продал что-то, что интересовало Путину, – это понятно, что вторжение,

– считает Давидюк.

Он также подчеркнул, что до приезда Путина Лукашенко получил визит Сергея Шойгу в Беларусь. "И сейчас говорят, что в Бресте будут делать командный пункт для Герасимова, а это еще одно подтверждение", – добавил политолог.

Три плана Путина по наступлению

Эксперт говорит, что недавно разведка Молдовы заявила, что Россия точно вторгнется, это только вопрос времени.

Один из сценариев – российские войска хотят уйти из Беларуси и Приднестровья, а затем встретиться, захватив две атомные станции. Думаю, что это план максимум, который хочет Путин, а его второй план-минимум – чтобы Лукашенко вступил в войну своими войсками.

– объяснил Давидюк.

Кроме того, как думает политолог, третий план – Путин хочет, как минимум, захватить варшавскую трассу силами русских и белорусских военных.

По мнению Давидюка, будет определенный компромисс, ведь Лукашенко тоже будет пытаться сыграть и там, и там, и еще как минимум сохранить себя. "Потому что он понимает, что Путин, признанный лузером года, и ничем не усилит армию Беларуси", – добавил он.

Что еще Путин будет просить у Лукашенко

Политолог считает, что Путин и Лукашенко выйдут на то, что глава Беларуси 100 процентов пообещал нападение на Украину, он точно согласился, но единственное – не дал точную дату, и это будет пространство для маневра.

"Но думаю, что Беларусь точно усилит Россию, они станут "ремонтной базой" россиян, потому что оккупантам этого не хватает", – добавил он.

Также, как отметил Давидюк, Россия будет просить у Беларуси больше складов для боеприпасов, чтобы создать провокацию для Украины – мол, "они (ВСУ – 24 канал) тебя тоже обстреливают, поэтому скорее вступай в войну".

Давидюк отметил, что у России не хватает офицеров, наша стратегия их ликвидировать успешно работает, поэтому Путин просит Лукашенко дать больше офицеров.

Давидюк сказал, согласился ли Лукашенко на вторжение в Украину: видео



Если Беларусь вступит – пусть вступает и Польша или НАТО

И самое главное – это вступление Беларуси, но для Украины здесь тоже есть свои преимущества. Если они официально вступают в войну, мы тогда поднимаем вопросы вступления Польши или НАТО в войну. Давайте тогда честно – если 2 против друга, то будем делать выводы, пусть вступает еще одна страна,

– подчеркивает политолог.

По его словам, этот вопрос уже будет не к Украине, а к НАТО. "Думаю, что сейчас это не вопрос паники, а вопрос укрепления позиций и ожидания того, что враг может прийти неожиданно", – добавил он.

Давидюк говорит, что здесь нет быть розовых очков, ведь Путин не просто так улетел в Беларусь, он поехал дожимать Лукашенко. "И по анализу этой пресс-конференции выглядит, что он дожал, но у Лукашенко осталось маневр оттягивать, он тоже может "включить дурака", – добавил он.

Политолог отметил, что белорусская оппозиция ничего не делает по поводу действий Лукашенко и визита Путина, не проводит митинги.

Ведь здесь готовится нападение, а они молчат, они только критикуют Киев и Украину, но нет никаких действий против Путина. А сколько танков и оружия белорусская оппозиция закупила для украинского фронта, сколько железных дорог они взорвали?

– замечает Давидюк.

Политолог предположил, что Лукашенко мог приползти на коленях к Банковой (Офису Президента Украины - 24 канал), чтобы попросить у нас помощи и советов, как "убежать" от давления Путина, но вопрос – поможем ли мы ему.

Давидюк рассказал, что в течение войны раньше Лукашенко использовал другой прием – говорил, что на него может "напасть" Польша или еще какая-нибудь страна, а Беларуси нужно будет отбиваться, поэтому не присоединялся к России.

К слову, Лукашенко сказал, что во время переговоров были одобрены "определенные решения", а Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко создание единой оборонной сферы между странами. Также было сказано, что Россия и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений и якобы желают заниматься созданием новой военной техники.