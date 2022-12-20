Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону прокоментував візит Путіна до Лукашенка. Зокрема, він висловився щодо жвавого стрибка російського диктатора, коли той виходив з літака, пише 24 канал.

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Ефектна порада Данілова

Данілов наголосив, що 70 років у будь-якому випадку дадуться взнаки, тому "стрибати він буде вже не так довго". Він запевняє, що цей стрибок був показовим. Мовляв, йому порадили таке зробити, оскільки всі постійного говорять про його хвороби.

Секретар РНБО дав пораду Путіну-стрибунцю.

Не треба стрибати, треба вже про землю думати,

– зауважив Данілов.

Нащо Путін їхав у Мінськ

19 грудня 2022 року російський президент вперше за останні три роки прилетів до Мінська. Ймовірно були три основні теми обговорення двох диктаторів, і всі вони пов'язані з війною в Україні.

На переговорах у Мінську Росія намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для ослабленої російської армії.

Натомість радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що для того, аби мати хоч якусь перемогу для своїх громадян, Путін планує перетворити Білорусь на частину Росії юридично.

Лукашенко сказав, що під час перемовин були схвалені "певні рішення", а Путін повідомив що обговорив з Лукашенком створення єдиної оборонної сфери між країнами.

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