Критики власти в России не были бы столь влиятельными, если бы за ними не стояли российские спецслужбы. Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Ведь сейчас в стране-агрессоре происходит война ФСБ против военных.

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Спецслужбы пытаются переложить ответственность

По его мнению, именно ФСБ поддерживает Пригожина и Кадырова в противостоянии с Сергеем Шойгу и минобороны.

Так всегда происходило в России. Да и вообще в мире силовики никогда между собой не дружат,

– подчеркнул он.

Рыбачук отметил, что спецслужбы, понимая, что дело может дойти до поражения в войне, пытаются переложить ответственность.

"На определенном этапе войны министерство обороны и военные убеждали Путина, что поражение в блицкриге было вызвано тем, что фсбшники провалили подготовку. Они должны были создать в Украине такую атмосферу, где бы их встречали с цветами и хлебом, а встретили с "Джавелинами" и другим оружием", – подчеркнул он.

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Система выберет кого-то похожего на Путина

По его словам, Россия – фсбшная страна, в ней примерно 70% чиновников на разных участках власти – выходцы из спецслужб.

Поэтому это огромная влиятельная сила, связанная с ресурсами. Наверное, мы становимся свидетелями борьбы пауков в банке. И это в наших интересах,

– заметил он.

Рыбачук подчеркнул, что миру нужно понимать: не следует ожидать, что после Путина Россию возглавит какой-то либерал или демократ.

"Система, которая насквозь контролируется ФСБ, выберет кого-то похожего", – говорит он.

Поэтому, по мнению собеседника, слова Владимира Зеленского по поводу Путина, что он "не знает с кем разговаривает", это очень точная метафора. Ведь Путин теряет реальное влияние и "пространство для критики" вокруг него расширяется. Он не может не понимать этих угроз.

По его словам, пока россияне идут, как овцы на убийство, "патамушта нада", пока российское общество не поднимется, говорить об изменении системы очень сложно.

"Признаков этого нет, несмотря на то, что их новая мобилизация закончится тем, что мы их здесь перемелем, как перемололи уже более 100 тысяч", – отметил Олег Рыбачук.

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