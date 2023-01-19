В частности, владелец ППК "Вагнер" заявил, что в администрации президента России есть предатели. Также Пригожин бросил очередное обвинение в сторону минобороны страны.

Читайте также Что не так с эксвагнеровцем, собравшимся свидетельствовать против Пригожина в Норвегии

Пригожин словесно атаковал минобороны России

Недавно Евгений Пригожин подверг резкой критике минобороны России за ограничение военных в пользовании гаджетами и ношении бород. По словам финансиста, "война – это время активных и мужественных, а не чисто выбритых, сдавших телефоны на склад".

В то же время Пригожин заявил, что российские чиновники минобороны должны "развиваться вместе с развитием современной войны, научиться эффективно убивать врага и захватывать территории", а не соблюдать бессмысленные правила и принципиально избегать изменений. Такие комментарии владелец ППК "Вагнер" использует для того, чтобы подорвать авторитет министерства и сделать себя ключевой фигурой войны в Украине.

Досталось и администрации Путина

Также Пригожин назвал "изменниками народа" представителей администрации президента России, затягивающих запрет YouTube в стране. Стоит отметить, что "повар" Путина преданный сторонник этого запрета, ведь она позволит затянуть удавку пропаганды на шеях россиян еще туже.

Однако подобная идея нравится не всем. Финансист отметил, что в администрации есть люди, которые провозглашают возвышенные пророссийские ценности, однако живут и отдыхают за границей и "всячески поддерживают Запад".

Пригожин и другие известные российские националисты позволяют себе критику в адрес Путина и его окружения, чувствуя свою безнаказанность. Они не боятся возмездия, потому что видят, что Путин не цензурует их высказывания.

Обратите внимание "Обещают 5 тысяч долларов": ППК "Вагнер" вербует боевиков в Сербии

Конфликт между Пригожиным и Путиным нарастает