Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, пропутінську еліту насторожило зростання впливу власника ПВК Вагнера Євгєнія Пригожина.

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Пригожин хотів зайняти певне місце в оточенні Путіна

Як пригадав Подоляк, нещодавно Путін зустрічався з губернатором Санкт-Петербурга Алєксандром Бєгловим. Останній – один із ключових опонентів Пригожина. Так, російський диктатор знову продемонстрував, що власник ПВК Вагнера перебуває в опалі.

Пригожин швидко просувався по кар'єрній драбині. І хотів зайняти певне місце в оточенні Путіна. Але ці всі кадрові перестановки, а також інформаційні атаки міноборони на Пригожина; зустріч Путіна з Бєгловим… Це все говорить про те, що Пригожин дуже переоцінив себе. І це добре,

– зазначив Подоляк.

Пригожин певний час вважав себе людиною, яка має перебувати в найближчому оточенні Путіна. І повертатися на попереднє місце той точно не захоче. Як вважає Подоляк, можна очікувати реалізацію внутрішнього конфлікту між елітами з дуже негативними наслідками для Пригожина чи інших осіб з оточення Путіна.

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Пригожин активно працює з ультрапатріотичними росіянами

За словами Подоляка, Пригожин вже представляв певну небезпеку для самого Путіна. Він активно працював з місцевою ультрапатріотичною спільнотою та його сильно просували російські телеграм-канали. Там поширювали меседжі, що потрібно інтенсифікувати війну, а Росія має стати країною-загрозою для всіх.

Пригожин став прапором цієї спільноти. Дуже агресивної та пасіонарної. А їх – 10-12%. І вже почалися ознаки того, що там може бути внутрішній переворот. Не переворот класичного типу. Але інший перерозподіл того, хто буде яку роль відігравати в оточенні Путіна. Вся класична пропутінська еліта, яка сиділа біля нього роками, вже злякалася,

– вважає Подоляк.

Саме тому вони сіли на вуха Путіну, щоб позбавити впливу Пригожина, який той здобув упродовж останніх 3 – 4 місяців.

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