Інформацію про спроби наступу путінських солдатів на цьому напрямку також підтверджували у Генштабі. Власне, цю операцію намагались провести окупанти упродовж останніх 72 годин – тобто останніх 3 днів.

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Навіщо Кремль бреше про успіхи

У цій історії з провальним наступом росіян на Запоріжжі зовсім уже не дивує те, що "друга армія світу" вкотре засвідчила свою небоєздатність. Найкумедніше те, що кремлівські чиновники якогось дива продовжують брехати про те, що начебто вдалось досягти якихось "результатів" у війні проти нашої держави.

Російські війська не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків у Запорізькій області, попри постійні заяви російського окупаційного чиновника,

– констатували в ISW.

Зауважимо, що невідомо про якого саме представника окупаційної влади йдеться. Однак аналітики зазначили, що цей "високопосадовець" вкидає в інфопростір повідомлення про тактичні успіхи Росії в Запорізькій області, аби відвернути увагу росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті.

Зверніть увагу! Експерти наголосили, що Кремлю не вдається професіоналізувати свою армію. Спроби "реформ" викликають лише критику серед прихильників нових російських паралельних військових структур, зокрема, приватних військових кампаній.

Що відбувається на лінії зіткнення