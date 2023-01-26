Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин. По его словам, цель врага – улучшить свое положение в тактическом плане, чтобы более эффективно обороняться.

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Что происходит в направлении Запорожья

По данным Института изучения войны (ISW), россияне пытаются восстановить наступательные операции в центральной части Запорожской области. Речь идет о таких населенных пунктах как: Каменское, Малые Щербаки и Малая Токмачка. По словам аналитиков, делают они это небольшими группами от 10 до 15 человек.

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В прессцентре сил обороны Таврического направления объяснили, что это попытки занять более выгодные позиции для обороны, а о других целях врага пока речь не идет.

Как отметил Евгений Ерин, россияне пытаются улучшить тактическое положение, чтобы было эффективнее обороняться. Они пытаются как раз выровнять рубежи обороны.

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Начальник пресс-центра сил обороны Таврического направления рассказал, что периодичность таких атак – регулярная, но могут меняться направления.

Периодичность, в принципе, регулярная, единственное, что меняются определенные направления и враг пытается на отдельных разных направлениях попробовать нашу оборону на прочность,

– сказал Ерин.

Однако, как отметил начальник прессцентра, у врага не получается добиться своих целей.

"Сейчас все попытки противника отсекаются, враг уничтожается или вынужден отступать", – сказал Евгений Ерин.

Что происходит в Запорожье и области: