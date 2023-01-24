Мамай является одной из коллаборантов, которые организовывали фейковый "референдум" и сдавали врагу украинских патриотов. Теперь ее догнало возмездие за поступки.

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Что известно о подрыве авто коллаборантки в Запорожье

Очередной салют в честь предателей прозвучал в Бердянске. Горячий "привет" в виде взорвавшейся машины получила местная любительница "русского мира" Валентина Мамай,

– написал городской голова Мелитополя.

Иван Федоров рассказал, что Мамай радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска.

"Теперь она в больнице – трясется от страха за свою жизнь", – отметил чиновник.

Он также опубликовал фото машины коллаборантки после взрыва.



Автомобиль коллаборантки из Бердянска взорвали / Фото с телеграма Ивана Федорова

Это правильно, потому что фейерверки для коллаборантов только начинаются. Так что предателям в Запорожье стоит приготовиться!

– отметил Федоров.

В местных телеграм-каналах рассказали, что Мамай первая контактировала с оккупантами и владеет приютом для животных.

Российские пропагандисты подтвердили взрыв автомобиля Мамай у школы. По предварительной информации врагов, сама коллаборантка тоже была в машине в момент взрыва.

По состоянию на 17 часов 24 января неизвестно, в каком состоянии Мамай.

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