Так, на оккупированном Запорожье россияне устраивали цирк с так называемыми "референдумами". Имена коллаборантов уже разоблачили.

Обратите внимание Коллаборанты начали бежать из Запорожской области – активист назвал причину

Что известно о коллаборантах в Запорожской области

Kiborg News исследовали политическую деятельность самопровозглашенной власти захватчиков в Запорожской области. Так, один из так называемых руководителей оккупантской власти – Максим Зубарев. Он является якобы "председателем Акимовской поселковой администрации".



Как выглядит Максим Зубарев / Скриншот

Полный список лиц, занимающих должности руководителей на временно захваченных территориях / Скриншоты

Так, летом оккупанты обещали жителям Запорожской области материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. От людей требовали принять российское гражданство или предоставить свои паспортные данные и письменные заявления. Список лиц, предоставивших захватчикам свои данные – смотрите по ссылке.

В сентябре россияне проводили псевдореферендумы. По информации пропагандистов, "за" присоединение украинских территорий к составу России якобы проголосовали 93,11% избирателей. Но это все – очередная ложь оккупантов. СМИ обнародовали список агитаторов за так называемые "референдумы", изъятые с компьютеров коллаборантов.

Список агитаторов за псевдореферендумы / Скриншот

Коллаборанты-агитаторы / Скриншот



Коллаборанты, агитировавшие за псевдореферендумы / Скриншот

Списки комиссии избирательных участков Акимовского района:



Комиссии избирательных участков псевдореферендумов / Скриншот



Кто входит в комиссию избирательных участков так называемых "референдумов" / Скриншот

Также стало известно, кто стал ответственным за проведение "референдума" в Акимовке. Речь идет о коллаборантке Ирине Милосердовой.



Кто стал ответственным за проведение "референдума" в Акимовке / Скриншот



Распоряжение об ответственном за проведение псевдореферендума / Скриншот

Подрыв коллаборантов: что известно