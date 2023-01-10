Так, на окупованому Запоріжжі росіяни влаштовували цирк із так званими "референдумами". Імена колаборантів вже викрили.

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Що відомо про колаборантів на Запоріжжі

Kiborg News дослідили політичну діяльність самопроголошеної влади загарбників у Запорізькій області. Так, один із так званих керівників окупантської влади – Максим Зубарєв. Він є нібито "головою Якимівської селищної адміністрації".



Як виглядає Максим Зубарєв / Скриншот

Повний список осіб, що обіймають посади керівників на тимчасово захоплених територіях / Скриншоти

Так, влітку окупанти обіцяли мешканцям Запорізької області матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч рублів. Натомість від людей вимагали прийняти російське громадянство або надати свої паспортні дані та письмові заяви. Перелік осіб, що надали загарбникам свої дані – дивіться за посиланням.

У вересні росіяни проводили псевдореферендуми. За інформацією пропагандистів, "за" приєднання українських територій до складу Росії нібито проголосували 93,11% виборців. Але це все – чергова брехня окупантів. ЗМІ оприлюднили список агітаторів за так звані "референдуми", який вилучили з комп’ютерів колаборантів.

Список агітаторів за псевдореферендуми / Скриншот

Колаборанти-агітатори / Скриншот



Колаборанти, які агітували за псевдореферендуми / Скриншот

Списки комісії виборчих ділянок Якимівського району:



Комсії виборчих ділянок псевдореферендумів / Скриншот



Хто входить до комісії виборчих ділянок так званих "референдумів" / Скриншот

Також стало відомо, хто став відповідальним за проведення "референдуму" в Якимівці. Мовиться про колаборантку Ірину Милосердову.



Хто став відповідальним за проведення "референдуму" в Якимівці / Скриншот



Розпорядження про відповідального за проведення псевдореферендуму / Скриншот

Підрив колаборантів: що відомо