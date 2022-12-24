Автомобілем, який вибухнув у Мелітополі, користувалися співробітники ФСБ та колаборант, що під час окупації очолив лінійний відділ поліції. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Хто саме користувався авто до вибуху

Іван Федоров розповів, що під час вибуху в авто перебували двоє осіб. Міський голова зауважив, що машиною користувалися два види спецслужб.

На цьому автомобілі регулярно їздили співробітники ФСБ. Вони були відомі в Мелітополі тим, що приїжджали до церков і тероризували священнослужителів. Декількох з них ФСБ-шники навіть взяли в полон, а пізніше депортували.

Окрім того, машиною користувався місцевий колаборант. Раніше він працював в українських службах та виконував функцію контролю внутрішньої безпеки в поліції. під час окупації він зрадив Україну та перейшов на бік ворога. Колаборант виконував обов'язки керівника лінійного відділу, зазначив Федоров.

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"Постраждалий" перебуває в реанімації

Мер Мелітополя зазначив, що один з "постраждалих" перебуває на лікарняному в реанімації. Ходити він вже не зможе.

Це приклад того, що точно ніхто (з колаборантів – 24 канал) не сховається, не зможе уникнути відповідальності. Хтось буде сидіти у в'язниці, хтось – під слідством, а хтось таким чином, як вчорашні колаборанти, буде на лікарняному ліжку у "найкращому випадку",

– підсумував міський голова Мелітополя.

Також він додав, що окупанти вживають надмірні заходи безпеки та продовжують терор мирного населення. Загарбники проводять фільтрацію. Ситуація загострюється тим, що місто майже повністю закрите. Тож ні в'їхати, ні виїхати неможливо. Окупанти тримають людей у заручниках.​

Коротко про вибух авто колаборантів у Мелітополі