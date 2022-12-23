Так, одним із "постраждалих" після вибуху авто став поліцейський-колаборант. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

До теми У Мелітополі підірвали авто колаборантів: один з постраждалих зрадників був начальником поліції

"Кар'єрний зліт" закінчився

Мовиться про колишнього співробітника внутрішньої безпеки Національної поліції Андрія Блавацького. Зрадник вирішив побудувати яскраву кар’єру. Після окупації Мелітополя він отримав від загарбників місце начальника лінійного "відділу міліції".

Сьогодні кар’єрний зліт зрадника так само яскраво закінчився,

– констатував міський голова.

Попередньо відомо, що від вибуху поліцейському відірвало ногу. За словами Федорова, ще питання, чи залишиться друга.

Що відомо про вибух у Мелітополі

Вибух у Мелітополі пролунав перед входом до парку Горького. Підірвався автомобіль Renault Duster. Окупанти спочатку традиційно розповідали, мовляв, ніхто не постраждав, але потім повідомили про 2 травмованих.

Пропагандисти стверджують, що в машині були співробітники російських спецслужб. Їм надають медичну допомогу.

Потім оприлюднили фото автомобіля, що палає.

Нагадаємо, російські загарбники готуються до потенційного контрнаступу ЗСУ Запоріжжі, тому концентрують свої військові потужності в Мелітополі. Вони бояться втратити це місто, хоч розуміють, що це неодмінно станеться.