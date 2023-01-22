Генштаб ВСУ опубликовал видео так называемого "наступления" российских оккупантов на Запорожском направлении. На кадрах видно, как Силы обороны уничтожают захватчиков.
Обратите внимание Очень опасная ситуация для них, – генерал-лейтенант о "наступлении" россиян на Запорожье
ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Запорожье
Сообщается, что благодаря слаженным действиям украинских военных было уничтожено 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков.
Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции,
– говорится в сообщении.
ВСУ показали, как Силы обороны уничтожают оккупантов на Запорожье: видео
Что известно о наступлении россиян на Запорожье
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин информировал, что на Юге россияне иногда наступают небольшими разведывательными группами по 10 человек.
- Однако исключать обострение ситуации в Запорожской области нельзя, потому что оккупанты наращивают поставки из Крыма.
- Также Ерин сообщал, что россияне усилили активность вблизи Васильевки, Орехова, Малиновки в Запорожской области. Защитники отражают попытки наступления захватчиков.
- Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил, что россияне пробуют наступать на Запорожье, но не в заявленных масштабах. Кроме того, Старух подчеркнул, что россияне не захватят новые территории.
- В Украине готовы к возможному новому наступлению со стороны России. В Запорожье местные власти уверяют, что переживать не стоит.
- Вместе с тем оккупанты нарастили обстрелы Запорожской области. За минувшие сутки на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов.
- В частности, это Времьевка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленая Роща и Новоселка на Запорожье.