Генштаб ВСУ опубликовал видео так называемого "наступления" российских оккупантов на Запорожском направлении. На кадрах видно, как Силы обороны уничтожают захватчиков.

Обратите внимание Очень опасная ситуация для них, – генерал-лейтенант о "наступлении" россиян на Запорожье

ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Запорожье

Сообщается, что благодаря слаженным действиям украинских военных было уничтожено 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков.

Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции,

– говорится в сообщении.

ВСУ показали, как Силы обороны уничтожают оккупантов на Запорожье: видео

Что известно о наступлении россиян на Запорожье