Так, общее количество оккупационных войск на Запорожском направлении недостаточное для воплощения такого плана врага. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Где оккупанты пытаются перейти в наступление
Поэтому российские захватчики выполняют задачи армейской разведки, а именно осуществляют разведку боем. Кроме того, оккупанты пытаются занять серую зону и обстреливают наши базы в районе Орехова и Гуляйполя. В этих населенных пунктах расположены две мощные базы украинских защитников.
Сейчас россияне обстреливают и Орехов, и Гуляйполе. На этих базах находятся наши войска, которые готовятся выдвинуться из-под Орехова через Токмак на Мелитополь и из Гуляйполя через Черниговку на Бердянск,
– сказал полковник запаса ВСУ.
По его мнению, эти два направления наиболее вероятны для потенциального контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Именно поэтому российские оккупанты обстреливают эти населенные пункты и определенными действиями пытаются сдержать наших бойцов. Впрочем, общее количество войск является абсолютно недостаточным для движения из этих точек.
Свитан сказал, где оккупанты пытаются перейти в наступление: смотрите видео
"Несмотря на это, есть продвижение россиян в районе серых зон к первым рядам наших укреплений – первой линии обороны", – сообщил военный эксперт.
Ситуация на других направлениях: коротко
- Что касается других направлений, то линия фронта в Луганской области является преимущественно стабилизированной, за исключением участка в районе Кременной. Там продолжаются напряженные бои — каждая сторона пытается добиться преимущества.
- Ситуация на направлении Сватово – Кременная является стабильно тяжелой. Однако в ВСУ сообщили, что наши бойцы имеют определенные успехи на этом направлении, но пока о них говорить не могут.
- В то же время, на Донецком направлении продолжаются отчаянные боевые действия, в частности в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Захватчики пытаются продвинуться. А все потому, что российский диктатор Владимир Путин поставил оккупационному войску задачу выйти на админграницы Донецкой области до марта.
- На Юге Украины продолжается активная работа артиллерии, причем с обеих сторон. Российские оккупанты постоянно пытаются влиять на наш передний край.
- В свою очередь украинские защитники постоянно наносят удары не только по переднему краю врага, но и по местам сосредоточения личного состава, базам и складам боеприпасов оккупантов. На левом берегу Херсонской области ВСУ наносят удары по российским захватчикам в районе Мелитополя.