Так, общее количество оккупационных войск на Запорожском направлении недостаточное для воплощения такого плана врага. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Где оккупанты пытаются перейти в наступление

Поэтому российские захватчики выполняют задачи армейской разведки, а именно осуществляют разведку боем. Кроме того, оккупанты пытаются занять серую зону и обстреливают наши базы в районе Орехова и Гуляйполя. В этих населенных пунктах расположены две мощные базы украинских защитников.

Сейчас россияне обстреливают и Орехов, и Гуляйполе. На этих базах находятся наши войска, которые готовятся выдвинуться из-под Орехова через Токмак на Мелитополь и из Гуляйполя через Черниговку на Бердянск,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По его мнению, эти два направления наиболее вероятны для потенциального контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Именно поэтому российские оккупанты обстреливают эти населенные пункты и определенными действиями пытаются сдержать наших бойцов. Впрочем, общее количество войск является абсолютно недостаточным для движения из этих точек.

Свитан сказал, где оккупанты пытаются перейти в наступление: смотрите видео

"Несмотря на это, есть продвижение россиян в районе серых зон к первым рядам наших укреплений – первой линии обороны", – сообщил военный эксперт.

Ситуация на других направлениях: коротко