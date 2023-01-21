Бойцы ССО мощно уничтожают оккупантов в Соледаре. Защитники даже опубликовали видео одного из подобных боев.

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Как проходил бой

Перестрелка между украинскими военными и оккупантами происходила в городской застройке. Группа оператора ССО вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживала многочисленные вражеские атаки.

В то время, когда русские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность проредить ряды противника.

Мощное сражение в Соледаре: смотрите видео

Отмечают, что подразделения Сил специальных операций продолжают работу в этом направлении, профессионально, уничтожая российских оккупантов.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла уже 120 160 своих воинов. Только за сутки украинские военные ликвидировали 860 оккупантов.

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