Об этом сообщила советница Командования Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова. Она подробнее рассказала о ситуации в Бахмуте и Соледаре.
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Что происходит в Соледаре и Бахмуте
По словам Шевцовой, цель усилий российских оккупантов в том, чтобы прорвать украинский фронт.
Ни Соледар, ни Бахмут как населенные пункты не стоят усилий и потерь, которые уже понесли россияне. Более того – фронт врагу не удалось прорвать, и поэтому операция для россиян продолжается,
– отметила советница ведомства.
Она подчеркнула, что сейчас ВСУ держат все под огневым контролем и истощают ресурсы и инициативы захватчиков.
Соледар – аналог Чернобаевки
Шевцова отметила, что наши военные уже называют Соледар аналогом Чернобаевки.
"Подобное давление массой могло быть на любом другом участке фронта, эта ситуация была неизбежна", – добавила она.
В Соледаре продолжаются боевые действия
Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что сейчас в городе еще продолжаются боевые действия.
По его словам, индикатор того, что нет уверенности даже у врага, в России, проявляется в том, что они постоянно объявляют, что будто взяли Соледар.
Исследователь подчеркнул, что ситуация в Соледаре еще не определена и она не такова, чтобы можно было констатировать, что Россия все захватила. Мусиенко добавил, что сейчас выигрывается время для получения поддержки от Запада.