Про це повідомила радниця Командування Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова. Вона детальніше розповіла про ситуацію у Бахмуті та Соледарі.
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Що відбувається у Соледарі та Бахмуті
За словами Шевцової, мета зусиль російських окупантів у тому, щоб прорвати український фронт.
Ні Соледар, ні Бахмут як населені пункти не варті тих зусиль та втрат, які вже зазнали росіяни. Ба більше – фронт ворогу не вдалося прорвати, і тому операція для росіян триває,
– зазначила радниця відомства.
Вона наголосила, що наразі ЗСУ тримають все під вогневим контролем і виснажують ресурси та ініціативи загарбників.
Соледар – аналог Чорнобаївки
Шевцова зазначила, що наші військові вже називають Соледар аналогом Чорнобаївки.
"Подібний тиск масою міг бути на будь-якій іншій ділянці фронту, ця ситуація була неминуча", – додала вона.
У Соледарі тривають бойові дії
Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що нині в місті ще тривають бойові дії.
За його словами, індикатор того, що немає впевненості навіть у ворога, в Росії, проявляється в тому, що вони постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар.
Дослідник наголосив, що ситуація в Соледарі ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила. Мусієнко додав, що зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.