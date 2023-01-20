Про це повідомила радниця Командування Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова. Вона детальніше розповіла про ситуацію у Бахмуті та Соледарі.

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Що відбувається у Соледарі та Бахмуті

За словами Шевцової, мета зусиль російських окупантів у тому, щоб прорвати український фронт.

Ні Соледар, ні Бахмут як населені пункти не варті тих зусиль та втрат, які вже зазнали росіяни. Ба більше – фронт ворогу не вдалося прорвати, і тому операція для росіян триває,

– зазначила радниця відомства.

Вона наголосила, що наразі ЗСУ тримають все під вогневим контролем і виснажують ресурси та ініціативи загарбників.

Соледар – аналог Чорнобаївки

Шевцова зазначила, що наші військові вже називають Соледар аналогом Чорнобаївки.

"Подібний тиск масою міг бути на будь-якій іншій ділянці фронту, ця ситуація була неминуча", – додала вона.

У Соледарі тривають бойові дії

Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що нині в місті ще тривають бойові дії.

За його словами, індикатор того, що немає впевненості навіть у ворога, в Росії, проявляється в тому, що вони постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар.

Дослідник наголосив, що ситуація в Соледарі ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила. Мусієнко додав, що зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.