В этом захватчикам мешает Бахмут, в который они "уперлись" и не могут продвинуться. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Соледар был отвлекающим маневром
Российские оккупанты пытаются обойти несокрушимую крепость Бахмут. Сейчас становится понятным основное направление движения россиян и это не Соледар. Так, город, скорее был отвлекающим маневром, чем главной целью российских оккупантов.
Так, последние несколько дней захватчики работают южнее Бахмута. А именно – под Клещиевкой в сторону Часова Яра.
Россияне пытаются перерезать дорогу из Константиновки на Бахмут, выйдя сразу на Часов Яр или на ту же Константиновку. Основной удар они наносят здесь,
– сообщил военный эксперт.
По его словам, наше командование разгадало этот манёвр и оставило здесь резервы, которые выполнили свою роль и остановили продвижение врага. Дорога из Константиновки на Бахмут одна из основных, поэтому наши войска и удерживают здесь россиян.
Свитан рассказал о ситуации в районе Соледара и Бахмута: смотрите видео
ВСУ удерживают рубеж обороны
Свитан рассказал, что основной рубеж обороны Вооруженных Сил в регионе расположен на высотах левого берега реки Бахмутка.
Этот край Соледара до сих пор удерживают украинские войска, но дело не в Соледаре – удерживается сам рубеж обороны и не только здесь, а вдоль всей реки Бахмутка,
– заявил полковник запаса ВСУ.
Следовательно, этот фронт стабилизировался. Россияне "уперлись" в рубеж обороны ВСУ вдоль реки Бахмутка и остановлены как с Севера, так и с Юга. Сейчас Бахмуту не грозит окружение оккупационным войском.
Ситуация на других фронтах: коротко
- Линия фронта в Луганской области является преимущественно стабилизированной, за исключением участка в районе Кременной. Там продолжаются напряженные бои, каждая сторона пытается достичь внутреннего превосходства.
- На Юге Украины продолжается активная работа артиллерии, причем с обеих сторон. Российские оккупанты постоянно пытаются влиять на наш передний край.
- Так, под этим влиянием враг пытается концентрировать достаточно сил и средств в районе Васильевки и Орехова, что в Запорожской области, с возможным планом продвижения затем непосредственно в направлении Запорожья.
- В то же время украинские защитники постоянно наносят удары не только по переднему краю врага, но и оказывают огненное влияние по местам сосредоточения личного состава, базам и складам боеприпасов оккупантов. На левом берегу Херсонщины ВСУ наносят удары по российским захватчикам в районе Мелитополя.