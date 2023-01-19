Отсутствие активного освещения этих операций, не говорит, что там не происходят серьезные боевые действия. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский.

Заметьте Смерть сотен мобилизованных в Макеевке: оккупанты нашли козлов отпущения и бросили их за решетку

В Донецкой области ВСУ держат плотную оборону

В то же время, на Донецком направлении продолжаются отчаянные боевые действия, в частности в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Захватчики пытаются продвинуться как можно дальше, но встречают ожесточенное сопротивление наших подразделений.

Пока не говорится о стабилизации ситуации на направлении в ближайшее время. Однако и враг не может получить какого-либо серьезного преимущества и выйти на определенное оперативное пространство.

Это невозможно. Их потери уже чрезвычайно высокие и наша оборона на этом направлении настолько плотная, что вряд ли позволит противнику продвигаться дальше,

– сообщил военный эксперт.

Грабский рассказал о ситуации на фронтах: смотрите видео

На Юге ведутся артиллерийские бои

На Юге Украины продолжается активная работа артиллерии, причем с обеих сторон. Российские оккупанты постоянно пытаются влиять на наш передний край.

Под этим влиянием противник пытается сконцентрировать достаточно сил и средств в районе Васильевки и Орехова (Запорожская область – 24 Канал) с возможным планом продвижения затем в направлении Запорожья,

– отметил военный эксперт.

В то же время украинские защитники постоянно наносят удары не только по переднему краю врага, но и оказывают огненное влияние по местам сосредоточения личного состава, базам и складам боеприпасов оккупантов.

Читайте также Спецназовцы СБУ устроили ад для россиян под Бахмутом, а пограничники ликвидировали взвод

На левом берегу Херсонщины ВСУ наносят удары по российским захватчикам в районе Мелитополя. Украинские бойцы пытаются помешать концентрации сил россиян на всей линии фронта от Васильевки на Запорожье через Орехов и Гуляйполе и до Великой Новоселки, что в Донецкой области.

В регионе идет постоянная артиллерийская дуэль и обстрелы. Впрочем, пока это никак не отражается на карте боевых действий, поэтому мы и не видим каких-либо серьезных прорывов.

Оккупанты могут готовиться к наступлению на Харьковщину

В ближайшее время враг будет продолжать сосредотачивать силы и средства. Это вызывает определенную обеспокоенность, поэтому наши бойцы внимательно следят за тем, как оккупанты накапливают силы в районе Сватового. Вероятно, они преследуют цель проведения наступательных операций в направлении Харьковской области.

"Противник, имея возможность сосредоточить соответствующие ресурсы, может попытаться совершить прорыв в сторону Харьковской области", – предположил военный эксперт.

Угроза со стороны Беларуси

Что касается угрозы с Севера нашего государства, то пока нет оснований говорить о том, что россияне готовят наступательные действия из Беларуси. Так, в стране не заметна активная подготовка, свидетельствующая о соответствующих планах врага в ближайшее время.

На территории Беларуси проводится ряд мероприятий по боевой подготовке. Речь идет об учениях военно-космических сил России и военно-воздушных сил Беларуси, в частности на южных направлениях,

– рассказал Грабский.

По его словам, там отрабатывают определенные вопросы, свидетельствующие о том, что противных выполняет план мероприятий, которыми имеет цель повысить уровень боеспособности и боеготовности своих частей. В случае дальнейшей эскалации они могут попытаться совершить определенные прорывы.

Впрочем, о каких-либо глобальных прорывах со стороны Беларуси вообще не говорится.