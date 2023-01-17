О ситуации в регионе в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что наши воины имеют продвижение вперед вблизи Кременной и Сватового.

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Россия пытается удержать Кременную

У Кременной и Сватового ситуация стабильная – наши войска продвигаются вперед. Туда враг постоянно перебрасывает резервы. ВСУ ежедневно героически противодействуют этому нашествию,

– рассказал Гайдай.

По его словам, российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город. Также оккупанты пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на Сватовском и Кременском направлениях.

Кроме того, Гайдай сообщил, что переодетые в форму украинских военных российские ДРГ пытались вклиниться в украинские оборонные редуты.

ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Белогоровки

В Генштабе ВСУ 17 января сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Наши воины отбили атаку оккупантов и возле Белогоровки Луганской области.

Ранее Гайдай информировал, что Белогоровка под постоянными обстрелами оккупантов со стороны Донецкой области. Он отмечал, что украинские защитники отбивают там все атаки врага.

13 января Гайдай заявил, что со стороны Белогоровки, полностью контролируемой Украиной, наши защитники "выровняли свои позиции". По его словам, медленное продвижение ВСУ в Луганской области вызвано тем, что россияне успели подготовить оборону.

Как украинцы отбивают атаки оккупантов возле Кременной

Многие бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами продолжаются на лесистой местности. Силы специальных операций 16 января показали видео, как украинские защитники остановили враждебную попытку наступления вблизи Кременной.

Сообщалось, что россияне пытались прорвать оборону ВСУ с помощью тяжелого вооружения, но их атаку отразили.

Как украинские бойцы отбили атаку оккупантов вблизи Кременной: видео