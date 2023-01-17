Украинским воинам удалось уничтожить один такой "сверхсовременный" танк россиян в Луганской области и повредить еще один.

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На Сватовском направлении стало больше металолома

Российские танки повредили на Сватовском танке с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса "Javelin". Один получил неисправимые повреждения, второй – поломан.

На Сватовском направлении работают мобильные противотанковые расчеты Javelin. Так в результате успешных действий в районе Куземовка, уничтожен один и поврежден один "аналоговнет" Т-90 "Прорыв",

– сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Пресс-служба Сухопутных войск опубликовала видео, на котором сильно дымится российский танк.

Справка. Куземовка – село в Украине, расположенное в Коломыйчиской сельской общине Сватовского района Луганской области. В настоящее время находится на линии фронта.

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