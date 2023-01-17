Украинским воинам удалось уничтожить один такой "сверхсовременный" танк россиян в Луганской области и повредить еще один.
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На Сватовском направлении стало больше металолома
Российские танки повредили на Сватовском танке с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса "Javelin". Один получил неисправимые повреждения, второй – поломан.
На Сватовском направлении работают мобильные противотанковые расчеты Javelin. Так в результате успешных действий в районе Куземовка, уничтожен один и поврежден один "аналоговнет" Т-90 "Прорыв",
– сообщили Сухопутные войска ВСУ.
Пресс-служба Сухопутных войск опубликовала видео, на котором сильно дымится российский танк.
Россия ежедневно теряет на фронте батальон
- По количеству, каждый день Россия теряет на фронте батальон. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре и в окрестностях Бахмута, где уже длительное время ведутся бои, наибольшие потери россиян.
- По словам Череватого, оккупанты не принимают во внимание потери. Только на Бахмутском россияне уже потеряли больше, чем Советский Союз за годы войны в Афганистане. Страна-агрессорка пытается добиться успехов с помощью "пушечного мяса".
- За минувшие сутки, 15 января, ВСУ ликвидировали еще 790 российских военных. В целом от 24 февраля по состоянию на утро 16 января потери врага в живой силе составляют 116 080. Также уничтожено более 3 тысяч танков и более 6 тысяч боевых бронированных машин, и еще много другой техники.