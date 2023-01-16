В понедельник, 16 января, около 18:50 в Бердянске прогремели мощные взрывы. Впоследствии эту информацию журналистам подтвердила глава городской военной администрации Виктория Галицына.
Читайте также Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: есть разрушение, количество раненых возросло
Был ликвидирован представитель оккупационных властей
По словам чиновницы в населенном пункте раздалось от 3 до 5 взрывов. Заметим, что российская противовоздушная оборона пыталась работать, однако ничего хорошего для захватчиков из того, как всегда, не вышло. Кроме того, Галицына подчеркнула, что погиб государственный изменник Алексей Кичигин.
По нашим данным, "глава районной администрации" Кичигин погиб,
– отметила она.
Какая ситуация в целом на Запорожском направлении, в частности в Бердянске
- В Генеральном штабе ВСУ ранее отмечали, что оккупанты несут бешеные потери и поэтому некуда девать раненых военных.
- В частности, в Бердянске оккупанты обустроили еще 3 больницы, в которые доставляют "300-х" вражеских солдат.
- В то же время руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что оккупанты хотят перейти в контрнаступление на Запорожском направлении.
- По его словам, захватчики сейчас активно готовят укрепления, однако могут также думать о том, чтобы попытаться штурмовать позиции Вооруженных Сил.