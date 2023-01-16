В понедельник, 16 января, около 18:50 в Бердянске прогремели мощные взрывы. Впоследствии эту информацию журналистам подтвердила глава городской военной администрации Виктория Галицына.

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Был ликвидирован представитель оккупационных властей

По словам чиновницы в населенном пункте раздалось от 3 до 5 взрывов. Заметим, что российская противовоздушная оборона пыталась работать, однако ничего хорошего для захватчиков из того, как всегда, не вышло. Кроме того, Галицына подчеркнула, что погиб государственный изменник Алексей Кичигин.

По нашим данным, "глава районной администрации" Кичигин погиб,

– отметила она.

Обратите внимание! 13 января около 19:30 в Бердянске взорвался автомобиль Алексея Кичигина. Тогда Виктория Галицина сообщила, что коллаборант не пострадал, поскольку раньше времени покинул транспорт. Однако, похоже, что карма таки догнала его на этот раз.

Какая ситуация в целом на Запорожском направлении, в частности в Бердянске