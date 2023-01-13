Информацию о взрывах на временно оккупированной территории подтвердила глава городской военной администрации Бердянская Виктория Галицина.

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По ее словам, информация о пораженных силах российских оккупантов проверяется.

В настоящее время нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что она есть, потому что пожар очень большой,

– сообщила Виктория Галицина.

В соцсетях жители сообщают о большом густом дыме, который виден даже в сплошной тьме. Предварительно столбы дыма поднимаются в районе военного городка или аэропорта.



Взрывы в Бердянске / Фото Петра Андрющенко

Взрывы прогремели в районе аэропорта: смотрите видео

Предварительно, взорвали машину коллаборанта Алексея Кичигина

Пропагандистские российские СМИ заявляют, что в городе взорвался автомобиль коллаборанта Алексея Кичигина, которого оккупанты назначили "главой администрации" Бердянского района. По данным пропагандистов, он вроде бы не пострадал.



В Бердянске взорвали авто коллаборанта / Фото с телеграмма



Вибухи у Бердянську / Фото Петра Андрющенка

Попередньо, підірвали машину колаборанта Олексія Кичигіна

Пропагандистські російські ЗМІ заявляють, що у місті вибухнув автомобіль колаборанта Олексія Кичигіна, якого окупанти призначили "головою адміністрації" Бердянського району. За даними пропагандистів, він начебто не постраждав.



У Бердянську підірвали авто колаборанта / Фото з телеграму

У Бердянську Запорізької області скоєно теракт, вибухнув автомобіль, заявив Рогов.

UPD: За інформацією влади, підірвано машину голови адміністрації Бердянського району Олексі