Інформацію про вибухи на тимчасово окупованій території підтвердила голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна.

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За її словами, інформація щодо уражених сил російських окупантів перевіряється.

На цей час не має підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки. Маємо надію, що вона є, бо пожежа дуже велика,

– повідомила Вікторія Галіціна.

У соцмережах жителі повідомляють про великий густий дим, який видно навіть у суцільній темряві. Попередньо, стовпи диму підіймаються в районі військового містечка або аеропорту.



Вибухи у Бердянську / Фото Петра Андрющенка

Вибухи прогриміли в районі аеропорту: дивіться відео

Попередньо, підірвали машину колаборанта Олексія Кичигіна

Пропагандистські російські ЗМІ заявляють, що у місті вибухнув автомобіль колаборанта Олексія Кичигіна, якого окупанти призначили "головою адміністрації" Бердянського району. За даними пропагандистів, він начебто не постраждав.



У Бердянську підірвали авто колаборанта / Фото з телеграму