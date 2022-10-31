У Запорізькій області нібито підірвали "окупаційного заступника мера Бердянська" Павла Іщука. Про це повідомили російські ЗМІ.
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Що ж трапилося у Бердянську
За даними росЗМІ, у Бердянську біля одного з житлових будинків 31 жовтня нібито спрацював вибуховий пристрій. Він начебто був начинений металевими кульками чи цвяхами.
Ворожі ЗМІ та телеграм-канали поширюють інформацію, що внаслідок вибуху постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" Павло Іщук. Його нібито доставили до лікарні у важкому стані.
Колаборант Павло Іщук / Фото з телеграм-каналів
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Що відомо про вибух у Бердянську
Місцеві жителі повідомили про вибухи у Бердянську близько 17:30 31 жовтня. Звуки чуло все місто.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що за попередніми даними, на вулиці Земській вибухнула газова труба.
Є інформація про постраждалих,
– зазначив Федоров.
За словами місцевих, постраждала щонайменше одна людина.