Бердянськ обстрілюється вже дві доби. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін.LIVE", повідомляє 24 канал.
Варте уваги У Бердянську пролунали потужні вибухи на авіабазі: виникла масштабна пожежа
За словами Арестовича, перший удар був дуже результативний: 3 великі вибухи та 20 маленьких. Сьогодні теж пролунав гарний вибух. І, можливо, додає радник, кілька годин тому був ще один удар.
Нема чого складати вантажі у незрозумілих місцях,
– наголосив Олексій Арестович.
Радник ОП відзначив, що росіяни вирішили створити тилову базу у місті, аби підсилити Бердянський напрям. Проте у них нічого не вийшло.
Арестович про бавовну у Бердянську: дивіться відео
Що відбувається у Бердянську
- 31 жовтня жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомили про потужний вибух. Звуки чуло все місто.
- Того ж дня стало відомо про те, що внаслідок вибуху біля житлового будинку постраждав "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" Павло Іщук. Його нібито доставили до лікарні у важкому стані.
- ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворогові. Російським військовим довелося розгорнути крематорій у місті, туди вже звезли "двохсотих" окупантів.