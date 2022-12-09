Бердянск обстреливается уже двое суток. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 канал.

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По словам Арестовича, первый удар был очень результативен: 3 больших взрыва и 20 маленьких. Сегодня тоже прогремел хороший взрыв. И, возможно, добавляет советник, несколько часов назад был очередной удар.

Нечего складывать грузы в непонятных местах,

– подчеркнул Алексей Арестович.

Советник ОП отметил, что россияне решили создать тыловую базу в городе, чтобы усилить Бердянское направление. Однако у них ничего не вышло.

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