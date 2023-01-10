Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Губернатор Белгородской области рассказал о пострадавших.

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В Белгородской области и Новой Каховке раздавались мощные взрывы

Вечером 10 января ряд телеграмм-каналов сообщил о взрывах в Шебекино в российской Белгородской области.

В Шебекино (БНР) сейчас проходят разборки между местными с применением тяжелого вооружения. Но это не точно,

– сообщили в "Оперативном ВСУ"

Губернатор Вячеслав Гладков традиционно заявил об обстреле города.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших – мужчина и женщина. Информация о разрушениях уточняется. Все оперативные службы находятся на месте", – написал губернатор.

Позже российские СМИ сообщили, что количество пострадавших выросло до 5.

Кроме этого, по информации телеграмм-канала "єТревога", взрывы слышали во временно оккупированной россиянами Новой Каховке

"СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!" – говорится в сообщении.

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Россияне готовятся к новым обстрелам

Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак констатировал, что Кремль уже не знает, на какое расстояние ему следует прятать истребители.

По его словам, россияне прекрасно понимают, что "хлопка" на территориях их террористического государства с каждым месяцем будет становиться все больше, поэтому к нему следует готовиться.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что "хлопок" в России – это исключительно их дело. Ведь он является прямым следствием войны, как и внутренние "саботажи" и потеря управляемости.

По данным Подоляка, "хлопок" у врагов будет только нарастать. В частности, будут увеличиваться партизанское и диверсионное движения.