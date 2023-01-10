Соответствующие сообщения получали жители города Шебекино в Белгородской области, передает 24 Канал со ссылкой на местные паблики. Столь много "хлопка" туда подвезли.

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Громкие взрывы пугают россиян

В телеграм-каналах ходят скриншоты с сообщениями, которые получают жители Шебекино. Им пишут: "Ведется обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)". Оккупанты жалуются, что соответствующие сообщения поступают слишком поздно. Мол, уже несколько часов раздаются взрывы.

Заметим, что в результате громких взрывов в Шебекино в некоторых районах исчез свет. По имеющейся информации, в городе произошел обрыв линии. Собственно, это и повлекло за собой отсутствие электроэнергии в ряде населенных пунктов поблизости.

Сами же жители рассказали, что слышали около 15 взрывов. Цитируем один из комментариев: "Страшно п***ец".

Жители испуганы взрывами в Шебекино: смотрите видео

К слову, в сети уже начали распространять последствия прилетов. Известно, что осколки посекли изгороди. Что касается пострадавших, то их, по предварительной информации, нет.



Горожане зафиксировали последствия взрывов / Фото из телеграм-каналов



Горожане зафиксировали последствия взрывов / Фото из телеграм-каналов

Интересно, что с утра уже сообщали о "хлопке" в Шебекино. Тогда местные власти поспешили успокоить население ложью о "работе ПВО".

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