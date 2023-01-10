Відповідні повідомлення отримували мешканці міста Шебекіно, що у Бєлгородській області, передає 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки. Настільки багато "бавовни" туди підвезли.
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Гучні вибухи лякають росіян
У телеграм-каналах ширяться скриншоти з повідомленнями, які отримують мешканці Шебекіно. Їм пишуть: "Ведеться обстріл міста Шебекіно. Спустіться у підвал (укриття)". Окупанти бідкаються, що відповідні повідомлення надходять надто пізно. Мовляв, уже кілька годин лунають вибухи.
Зауважимо, що внаслідок гучних вибухів у Шебекіно в деяких районах зникло світло. За наявною інформацією, у місті стався обрив лінії. Власне, це і спричинило відсутність електроенергії у низці населених пунктів поблизу.
Самі ж мешканці розповіли, що чули близько 15 вибухів. Цитуємо один з коментарів: "Страшно п***ець".
Мешканці перелякані вибухами у Шебекіно: дивіться відео
До слова, у мережі вже почали поширювати наслідки "прильотів". Відомо, що осколки посікли огорожі. Що стосується постраждалих, то їх, за попередньою інформацією, немає.
Містяни зафіксували наслідки вибухів / Фото з телеграм-каналів
Містяни зафіксували наслідки вибухів / Фото з телеграм-каналів
Цікаво, що зранку вже повідомляли про "бавовну" у Шебекіно. Тоді місцева влада поспішила заспокоїти населення побрехеньками про "роботу ППО".
Тим часом у Росії згорів табір "мобіків"
- Відомо, що в Оренбурзькій області згорів наметовий табір для мобілізованих. Намагаючись врятуватися від язиків полум'я, окупанти вискакували в одних лише шкарпетках. Їхні речі згоріли вщент.
- За наявною інформацією, сталося це зранку 9 січня. Пожежа спалахнула у навчальній частині, що в селі Нижня Павлівка. Мобілізовані бідкаються, що офіцери випивали. Тож банальна недбалість і могла стати причиною пожежі.
- Про постраждалих інформація не надходила. Натомість відомо, що майже всі речі у мобілізованих згоріли. Зокрема, постраждали намети солдатів з Самарської області.
- Цікаво, що вогонь також не змогли приборкати через недбалість. Пожежна машина, яка перебувала у частині на чергуванні, буцімто була без тиску. Тож "мобікам" потрібно було очікувати, коли їх врятують міські пожежники.