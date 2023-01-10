Відповідні повідомлення отримували мешканці міста Шебекіно, що у Бєлгородській області, передає 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки. Настільки багато "бавовни" туди підвезли.

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Гучні вибухи лякають росіян

У телеграм-каналах ширяться скриншоти з повідомленнями, які отримують мешканці Шебекіно. Їм пишуть: "Ведеться обстріл міста Шебекіно. Спустіться у підвал (укриття)". Окупанти бідкаються, що відповідні повідомлення надходять надто пізно. Мовляв, уже кілька годин лунають вибухи.

Зауважимо, що внаслідок гучних вибухів у Шебекіно в деяких районах зникло світло. За наявною інформацією, у місті стався обрив лінії. Власне, це і спричинило відсутність електроенергії у низці населених пунктів поблизу.

Самі ж мешканці розповіли, що чули близько 15 вибухів. Цитуємо один з коментарів: "Страшно п***ець".

Мешканці перелякані вибухами у Шебекіно: дивіться відео

До слова, у мережі вже почали поширювати наслідки "прильотів". Відомо, що осколки посікли огорожі. Що стосується постраждалих, то їх, за попередньою інформацією, немає.



Містяни зафіксували наслідки вибухів / Фото з телеграм-каналів



Містяни зафіксували наслідки вибухів / Фото з телеграм-каналів

Цікаво, що зранку вже повідомляли про "бавовну" у Шебекіно. Тоді місцева влада поспішила заспокоїти населення побрехеньками про "роботу ППО".

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