Кроме того, количество боеспособных бомбардировщиков существенно снизилось. Пока их осталось всего 6. Речь идет о четырех Ту-95 и двух Ту-160. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs.

Обратите внимание В российском Заполярье упал самолет с пассажирами: есть жертвы

Еще 6 декабря 2022 года их было около 20. Очевидно "хлопок" изрядно напугал оккупантов.

Важно! Россия использует Ту-95 и Ту-160 для нанесения террористических ударов по территории Украины.

Кроме того, по состоянию на 7 января на аэродроме зафиксировали: полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Что происходит на аэродроме "Энгельс" / "Схемы"

"Хлопок" на Энгельсе – главное

В 2022 году "хлопок" очень полюбил аэродром "Энгельс". Наведывалась туда аж 2 раза. Впервые – 5 декабря. Во второй раз – в ночь на 26 декабря. Тогда на концерт к Кобзону отправились по меньшей мере 3 военных. Россия издала очередную басню о "ПВО".

Местные жители в сети устроили истерику из-за "хлопка". Они все меньше верят в заявления, что вроде бы "все под контролем".