По данным росСМИ, самолет упал из-за оледенения. Российские спасатели сообщили, что инцидент произошел в десяти километрах от поселка Каратайка в Заполярном районе, Ненецкого автономного округа Архангельской области, пишет 24 Канал.

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Что известно о падении самолета

По словам пассажира по телефону, два человека погибли,

– заявили российские спасатели.

Кроме того, известно, что один из погибших – пилот, другой – пассажир. Еще пять человек – тяжело ранены.

Более того, на борту находились два ребенка. Предварительно – они не пострадали. На место падения выехали шесть спасательных снегоходов и вылетел вертолет.

Предварительная причина катастрофы – сильный ветер, оледенение и плохая видимость,

– сообщили росСМИ.

Известно, что самолет летел по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.

Источники спасателей рассказали, что самолет был рейсовым и эксплуатировался акционерным обществом "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".

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