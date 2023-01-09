За даними росЗМІ, літак впав через зледеніння. Російські рятувальники повідомили, що інцидент трапився за десять кілометрів від селища Каратайка у Заполярному районі, Ненецького автономного округу Архангельської області, пише 24 Канал.
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Що відомо про падіння літака
За словами пасажира телефоном, двоє людей загинули,
– заявили російські рятувальники.
Окрім того, відомо, що один з загиблих – пілот, інший – пасажир. Ще п'ять людей – важко поранені.
Ба більше, на борту перебували дві дитини. Попередньо – вони не постраждали. На місце падіння виїхали шість рятувальних снігоходів та вилетів вертоліт.
Попередня причина катастрофи – сильний вітер, зледеніння і погана видимість,
– повідомили росЗМІ.
Відомо, що літак летів маршрутом Нар'ян-Мар – Каратайка – Варандей – Нар'ян-Мар.
Джерела серед рятувальників розповіли росЗМІ, що літак був рейсовим та експлуатувався акціонерним товариством "Нар'ян-Марський об'єднаний авіазагін".
Останні падіння авіації в Росії
- Буквально 19 грудня в Росії розбився черговий вертоліт. Цього разу на аварійну посадку в Магаданській області пішов Мі-8. На борту було три людини.З них – одна постраждала.
- Перед цим буквально 16 грудня в Бурятії також розбився Мі-8. Він спалахнув на аеродромі в Улан-Уде. Загинули троє людей.
- Ба більше, 2 грудня в Приморському краї Росії вчився падати винищувач МіГ-31. "Навчання" було "успішним" – МіГ спалахнув у повітрі та впав. Згодом з'явився чорний дим. За даними росіян, нібито ніяких руйнувань на землі немає.