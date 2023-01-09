За даними росЗМІ, літак впав через зледеніння. Російські рятувальники повідомили, що інцидент трапився за десять кілометрів від селища Каратайка у Заполярному районі, Ненецького автономного округу Архангельської області, пише 24 Канал.

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Що відомо про падіння літака

За словами пасажира телефоном, двоє людей загинули,

– заявили російські рятувальники.

Окрім того, відомо, що один з загиблих – пілот, інший – пасажир. Ще п'ять людей – важко поранені.

Ба більше, на борту перебували дві дитини. Попередньо – вони не постраждали. На місце падіння виїхали шість рятувальних снігоходів та вилетів вертоліт.

Попередня причина катастрофи – сильний вітер, зледеніння і погана видимість,

– повідомили росЗМІ.

Відомо, що літак летів маршрутом Нар'ян-Мар – Каратайка – Варандей – Нар'ян-Мар.

Джерела серед рятувальників розповіли росЗМІ, що літак був рейсовим та експлуатувався акціонерним товариством "Нар'ян-Марський об'єднаний авіазагін".

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