Про аварію гелікоптера повідомляє пресслужба Східного міжрегіонального слідчого управління транспортом Слідчого комітету Росії, пише 24 канал. Вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку, перекинувся і спалахнув у районі селища Тахтоямськ Магаданської області.
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На борту було троє людей
Повідомляється, що інцидент стався об 11:30 за місцевим часом. Вертоліт із трьома членами екіпажу прямував маршрутом Магадан-13 – селище Тахтоямськ.
При здійсненні посадки Мі-8 зіткнувся з об'єктом на землі, після чого перекинувся та спалахнув. Унаслідок цього постраждала одна людина, а гелікоптер отримав пошкодження.
У російських ЗМІ пишуть про аварійну посадку вертольота. Проте кадри свідчать, що це, швидше за все, авіакатастрофа.
У Росії розбився вертоліт Мі-8 / Фото росЗМІ
У Бурятії розбився гелікоптер Мі-8
- У Росії це щонайменше друга аварія гелікоптера Мі-8 за останні декілька днів. Раніше повідомлялося, що в Бурятії розбився такий же гелікоптер.
- Вертоліт спалахнув на аеродромі в Улан-Уде. Внаслідок цього троє людей загинули. Борт летів з аеропорту Східний на аеродром Байкал.
- Також на початку грудня у Росії розбився військовий винищувач МіГ-31. Російський МіГ розбився у Приморському краї. Міноборони Росії підтвердило інформацію, що МіГ-31 зазнав аварії.