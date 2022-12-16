Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. Відомо, що вертоліт спалахнув на аеродромі в Улан-Уде.

У Бурятії розбився гелікоптер Мі-8

За попередньою інформацією, вертоліт впав на аеродромі в Улан-Уде. Внаслідок цього троє людей загинули.

Також відомо борт летів із аеропорту Східний на аеродром Байкал.

Глава Бурятії повідомив, що в аеропорту Байкал під час посадки спалахнув на руліжній доріжці вертоліт Мі-8. За його словами, гелікоптер від авіазаводу ще не був переданий замовнику і не перебував в експлуатації.

На борту вертольота не було пасажирів. Екіпаж троє людей. Доля екіпажу остаточно не відома, але висока ймовірність, що люди загинули,

– заявив глава Бурятії.