Російський МіГ розбився у Приморському краї. У країні-агресорці вже кажуть, що, мовляв, літак упав у безлюдному місці і руйнувань на землі буцімто немає.
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Кадри перших секунд після падіння винищувача у Росії
Відео було знято із села Таєжний. На ньому можна побачити перші секунди після падіння літака Міг-31 у Примор'ї.
Винищувач упав у лісовому масиві неподалік села Олексіївка у Надеждинському районі.
Очевидці кажуть, що літак спалахнув у повітрі. Коли винищувач пролітав над трасою Владивосток – Уссурійськ, із задньої частини у нього виривалося полум'я. Якоїсь миті він здійснив різкий маневр у бік села Олексіївки (50 кілометрів від Владивостока), а потім врізався в сопку. Після цього над сопкою на кілька секунд з'явився чорний дим.
Секунди після падіння російського винищувача: дивіться відео
Падіння російських винищувачів
- 23 жовтня у російському Іркутську розбився черговий винищувач. Російський літак влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа.
- 17 жовтня в Єйську також розбився військовий літак Су-34 і впав на житловий будинок.
- Унаслідок цього спалахнула велика пожежа. Через трагедію загинуло щонайменше 15 людей.
- Повідомлялося, що в літака нібито відмовив двигун. Також пропагандистські ЗМІ писали про загоряння одного з двигунів під час зльоту.
- У Росії стверджують, що Су-34 начебто виконував навчально-тренувальний політ.
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